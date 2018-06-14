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Матчем Росія – Саудівська Аравія стартував ЧС-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. У стартовому поєдинку футбольного чемпіонату світу-2018 в “Лужниках” збірна Росії забила п’ять м’ячів без відповіді у ворота Саудівської Аравії, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

Автором першого гола на ЧС-2018 став півзахисник Юрій Газінський, а в кінцівці першого тайму Денис Черишев, який замінив травмованого Алана Дзагоєва, подвоїв перевагу росіян.

У другому таймі Артем Дзюба забив третій гол російської збірної — менше ніж через хвилину після виходу на заміну, а вже в компенсований арбітром час все той же Черишев забив четвертий м’яч. Крапку в матчі на останніх секундах зустрічі поставив Олександр Головін ударом зі штрафного — 5:0.

Відзначимо, що у другому турі квартету А ара війці спробують завоювати перші очки у протистоянні із Уругваєм, а росіяни боротимуться з Єгиптом.

Додам також, що сьогодні пройде інший поєдинок першого туру у групі А між Уругваєм і Єгиптом.

Українські Національні Новини

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