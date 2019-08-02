Матч за Суперкубок УЄФА вперше буде судити жінка-арбітр
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. УЄФА призначив на матч за Суперкубок французьку суддю Стефані Фраппар, передає офіційний сайт організації. Повідомляється, що вперше в історії на матчі великого турніру УЄФА за участю чоловічих команд буде працювати арбітр-жінка, передає УНН.
Матч відбудеться 14 серпня на стадіоні “Водафон Арена” в Стамбулі. За трофей зіграють переможець Ліги чемпіонів “Ліверпуль” і лондонський “Челсі”, який виграв в минулому сезоні Лігу Європи.
У суддівську бригаду під керівництвом Фраппар увійдуть ірландка Мішель О’Ніл і Мануела Ніколозі з Франції. Четвертим арбітром буде Джюнейт Чакир з Туреччини.
На матчі за Суперкубок УЄФА буде використовуватися система VAR. Відео-помічником судді призначений француз Клеман Тюрпен. Його асистентами будуть німець Марк Борш, італієць Массіміліано Ірраті і Франсуа Летесьє з Франції.
“Я неодноразово говорив, що у жіночого футболу необмежений потенціал, і я радий, що Стефані Фраппар призначена головним арбітром Суперкубка УЄФА цього року разом із асистентками Мануелою Ніколозі і Мішель О’Ніл”, — цитує президента УЄФА Александера Чеферіна прес-служба організації.
У липні 35-річна Фраппар судила фінал жіночого чемпіонату світу між збірними США і Нідерландів, в якому американки перемогли з рахунком 2:0. Також вона працювала на одному з півфіналів жіночого Євро-2017 і в фіналі чемпіонату Європи 2012 року серед дівчат не старше 19 років.
Як повідомляв УНН, український суддя отримав призначення на матч кваліфікації Ліги чемпіонів.