Матч Прем'єр-ліги Англії між "МЮ" та "Ліверпулем" скасували: його зірвали фанати, які увірвалися на стадіон

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Початок матчу 34-го туру чемпіонату Англії з футболу між “Манчестер Юнайтед” і “Ліверпулем” відкладено через протести вболівальників манкуніанців проти сім’ї Глейзерів, яка володіє клубом, пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Зустріч повинна була початися в неділю о 18:30 за київським часом. Повідомляється, що станом на 18:00 команди не прибули на стадіон “Олд Траффорд” в Манчестері.

За декілька годин до гри вболівальники “Манчестер Юнайтед” проникли на “Олд Траффорд” і влаштували акцію протесту. Вони продовжують висловлювати невдоволення рішенням керівництва клубу про вступ до Суперліги і вимагають відходу сім’ї Глейзерів, яка володіє клубом з 2005 року.

Раніше

19 квітня 12 європейських топ-клубів оголосили про створення Суперліги. Але пізніше на фоні протестів вболівальників, а також жорсткої позиції Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та національних федерацій більшість клубів заявили про вихід зі складу нового турніру.

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