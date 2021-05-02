Матч Прем'єр-ліги Англії між "МЮ" та "Ліверпулем" скасували: його зірвали фанати, які увірвалися на стадіон

Деталі

Зустріч повинна була початися в неділю о 18:30 за київським часом. Повідомляється, що станом на 18:00 команди не прибули на стадіон “Олд Траффорд” в Манчестері.

За декілька годин до гри вболівальники “Манчестер Юнайтед” проникли на “Олд Траффорд” і влаштували акцію протесту. Вони продовжують висловлювати невдоволення рішенням керівництва клубу про вступ до Суперліги і вимагають відходу сім’ї Глейзерів, яка володіє клубом з 2005 року.

Раніше

19 квітня 12 європейських топ-клубів оголосили про створення Суперліги. Але пізніше на фоні протестів вболівальників, а також жорсткої позиції Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та національних федерацій більшість клубів заявили про вихід зі складу нового турніру.