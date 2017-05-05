Матч між “Зіркою” та “Дніпром” охоронятимуть 240 поліцейських
Київ • УНН
ДНІПРО-КРОПИВНИЦЬКИЙ. 5 травня. УНН. У Кропивницькому під час матчу між “Зіркою” та “Дніпром” для охорони публічного порядку буде задіяно близько 240 поліцейських. Про це УНН-Центр повідомили у ГУ НП у Кіровоградській області.
За попередніми даними, на гру завітають майже п’ять тисяч глядачів.
Нагадаємо, 7 травня о 17:00 в Кропивницькому у межах проведення Чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги відбудеться матч між місцевим ФК “Зірка” та ФК “Дніпро”.