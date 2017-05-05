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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 32879 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Матч між “Зіркою” та “Дніпром” охоронятимуть 240 поліцейських

Київ • УНН

 • 12995 перегляди

ДНІПРО-КРОПИВНИЦЬКИЙ. 5 травня. УНН. У Кропивницькому під час матчу між “Зіркою” та “Дніпром” для охорони публічного порядку буде задіяно близько 240 поліцейських. Про це УНН-Центр повідомили у ГУ НП у Кіровоградській області.

Матч між “Зіркою” та “Дніпром” охоронятимуть 240 поліцейських

За попередніми даними, на гру завітають майже п’ять тисяч глядачів.

Нагадаємо, 7 травня о 17:00 в Кропивницькому у межах проведення Чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги відбудеться матч між місцевим ФК “Зірка” та ФК “Дніпро”.

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