Матч между "Звездой" и "Днепром" будут охранять 240 полицейских

По предварительным данным, на игру приедут почти пять тысяч зрителей.

Напомним, 7 мая в 17:00 в Кропивницкому в рамках проведения Чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги состоится матч между местным ФК "Звезда" и ФК "Днепр".