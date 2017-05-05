Матч между "Звездой" и "Днепром" будут охранять 240 полицейских
Киев • УНН
ДНЕПР-КРОПИВНИЦКИЙ. 5 мая. УНН. В Кропивницком во время матча между "Звездой" и "Днепром" для охраны общественного порядка будет задействовано около 240 полицейских. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ НП в Кировоградской области.
По предварительным данным, на игру приедут почти пять тысяч зрителей.
Напомним, 7 мая в 17:00 в Кропивницкому в рамках проведения Чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги состоится матч между местным ФК "Звезда" и ФК "Днепр".