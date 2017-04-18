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Масштабну пожежу на трансформаторіній підстанції ліквідували у Сєвєродонецьку

Масштабну пожежу на трансформаторіній підстанції ліквідували у Сєвєродонецьку

Київ • УНН

 • 8465 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У м. Сєвєродонецьк Луганської області 17 квітня ліквідовано пожежу на трансформаторній підстанції, яка охопила площу у 20 кв.м. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Пожежу та займання розлитого масла на площі 20 м. кв. локалізовано о 17:54 та ліквідовано о 18:27. Травмованих та загиблих на пожежі не виявлено. Вогнем пошкоджено трансформатор", - йдеться у повідомленні.

Загоряння сталося на трансформаторній підстанції за адресою м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова. Ймовірною причиною виникнення пожежі вважають коротке замкнення трансформатора.

Загалом до ліквідації пожежі залучалось 28 вогнеборців та 8 одиниць техніки.

Як повідомляв УНН 18 квітня, минулого тижня в Україні ліквідовано 1 тис. 651 пожежу та врятовано 26 осіб.

Українські Національні Новини

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