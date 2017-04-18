Масштабный пожар на трансформаториний подстанции ликвидировали в Северодонецке

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24547 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 87885 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144786 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112384 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113842 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110839 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103027 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106619 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103235 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150842 просмотра

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Масштабный пожар на трансформаториний подстанции ликвидировали в Северодонецке

Масштабный пожар на трансформаториний подстанции ликвидировали в Северодонецке

Киев  •  УНН

 • 8461 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В г. Северодонецк Луганской области 17 апреля ликвидирован пожар на трансформаторной подстанции, который охватил площадь в 20 кв. м. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Пожар и воспламенения разлитого масла на площади 20 кв. м. локализован в 17:54 и ликвидирован в 18:27. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Огнем повреждено трансформатор", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло на трансформаторной подстанции по адресу г. Северодонецк, ул. Промышленная. Вероятной причиной пожара считают короткое замыкание трансформатора.

Всего к ликвидации пожара привлекалось 28 пожарных и 8 единиц техники.

Как сообщал УНН 18 апреля, на прошлой неделе в Украине ликвидирован 1 тыс. 651 пожар и спасены 26 человек.

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