Масштабный пожар на трансформаториний подстанции ликвидировали в Северодонецке

"Пожар и воспламенения разлитого масла на площади 20 кв. м. локализован в 17:54 и ликвидирован в 18:27. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Огнем повреждено трансформатор", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло на трансформаторной подстанции по адресу г. Северодонецк, ул. Промышленная. Вероятной причиной пожара считают короткое замыкание трансформатора.

Всего к ликвидации пожара привлекалось 28 пожарных и 8 единиц техники.

Как сообщал УНН 18 апреля, на прошлой неделе в Украине ликвидирован 1 тыс. 651 пожар и спасены 26 человек.