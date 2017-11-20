Масштабні заворушення в Києві: затримано близько 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Києві на вулиці Щербакова у понеділок ввечері група малолітніх хуліганів рознесла кілька кіосків і пограбувала салон "Спортлото". Про повідомляє УНН з посиланням на 112 канал.
За даними джерела, розгромлені 5 залів, у кожному з них розбиті вітрини, зрізані рекламні банери, а всередині повністю знищені гральні апарати.
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За непідтвердженими даними, напад скоїла група молодих людей чисельністю близько 30 чоловік – саме така кількість людей було затримано представниками Національної поліції. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.
Також за непідтвердженими даними, жертв серед нападників немає, деякі з них отримали садна та забої.