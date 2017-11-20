Масштабні заворушення в Києві: затримано близько 30 осіб

За даними джерела, розгромлені 5 залів, у кожному з них розбиті вітрини, зрізані рекламні банери, а всередині повністю знищені гральні апарати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві невідомі розгромили виставку про Україну після Майдану

За непідтвердженими даними, напад скоїла група молодих людей чисельністю близько 30 чоловік – саме така кількість людей було затримано представниками Національної поліції. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

Також за непідтвердженими даними, жертв серед нападників немає, деякі з них отримали садна та забої.