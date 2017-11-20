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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 15661 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 32300 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 43334 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 49259 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 45037 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91401 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99239 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Масштабные беспорядки в Киеве: задержаны около 30 человек

Масштабные беспорядки в Киеве: задержаны около 30 человек

Киев  •  УНН

 • 12906 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Киеве на улице Щербакова в понедельник вечером группа молодых хулиганов разнесла несколько ларьков и ограбила салон "Спортлото". Об этом сообщает УНН со ссылкой на 112 канал.

По данным источника, разгромлены 5 залов, в каждом из них разбиты витрины, срезанные рекламные баннеры, а внутри полностью уничтожены игровые аппараты.

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По неподтвержденным данным, нападение совершила группа молодых людей численностью около 30 человек - именно такое количество человек были задержаны представителями Национальной полиции. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Также по неподтвержденным данным, жертв среди нападавших нет, некоторые из них получили ссадины и ушибы.

 

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