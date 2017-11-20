Масштабные беспорядки в Киеве: задержаны около 30 человек

По данным источника, разгромлены 5 залов, в каждом из них разбиты витрины, срезанные рекламные баннеры, а внутри полностью уничтожены игровые аппараты.

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По неподтвержденным данным, нападение совершила группа молодых людей численностью около 30 человек - именно такое количество человек были задержаны представителями Национальной полиции. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Также по неподтвержденным данным, жертв среди нападавших нет, некоторые из них получили ссадины и ушибы.