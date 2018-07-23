Масштабна ДТП на Житомирщині: стало відомо про стан російського хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Стан дитини з Росії, яка постраждала в ДТП в Житомирській області, покращився. Про це повідомили в прес-службі уповноваженого при президенті РФ з прав дитини Анни Кузнєцової, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"За інформацією, що надійшла з консульства Російської Федерації в Україні, стан дитини покращився, спостерігається позитивна динаміка", - сказав представник прес-служби.
Також Кузнєцова звернулася в МЗС Росії про надання всієї необхідної допомоги російській сім'ї.
"Зараз консульський департамент МЗС Російської Федерації за прискореною процедурою оформляє всі необхідні документи. Українська сторона, в свою чергу, також оформляє всі необхідні документи і на хлопчика, і на тіла загиблих родичів", - додав представник уповноваженого.
Нагадаємо, Корольовський райсуд Житомира обрав запобіжний захід власнику автобуса, який напередодні потрапив у велике ДТП.