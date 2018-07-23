Масштабна ДТП на Житомирщині: стало відомо про стан російського хлопчика

"За інформацією, що надійшла з консульства Російської Федерації в Україні, стан дитини покращився, спостерігається позитивна динаміка", - сказав представник прес-служби.



Також Кузнєцова звернулася в МЗС Росії про надання всієї необхідної допомоги російській сім'ї.



"Зараз консульський департамент МЗС Російської Федерації за прискореною процедурою оформляє всі необхідні документи. Українська сторона, в свою чергу, також оформляє всі необхідні документи і на хлопчика, і на тіла загиблих родичів", - додав представник уповноваженого.



Нагадаємо, Корольовський райсуд Житомира обрав запобіжний захід власнику автобуса, який напередодні потрапив у велике ДТП.



