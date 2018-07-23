Масштабное ДТП в Житомирской области: стало известно о состоянии российского мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Состояние ребенка из России, который пострадал в ДТП в Житомирской области, улучшилось. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"По информации, поступившей из консульства Российской Федерации на Украине, состояние ребенка улучшилось, наблюдается положительная динамика", - сказал представитель пресс-службы.
Также Кузнецова обратилась в МИД России об оказании всей необходимой помощи российской семье.
"Сейчас консульский департамент МИД Российской Федерации по ускоренной процедуре оформляет все необходимые документы. Украинская сторона, в свою очередь, также оформляет все необходимые документы и на мальчика, и на тела погибших родственников", - добавил представитель уполномоченного.
Напомним, Корольовский райсуд Житомира избрал меру пресечения владельцу автобуса, который накануне попал в крупное ДТП.