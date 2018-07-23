Масштабное ДТП в Житомирской области: стало известно о состоянии российского мальчика

"По информации, поступившей из консульства Российской Федерации на Украине, состояние ребенка улучшилось, наблюдается положительная динамика", - сказал представитель пресс-службы.



Также Кузнецова обратилась в МИД России об оказании всей необходимой помощи российской семье.



"Сейчас консульский департамент МИД Российской Федерации по ускоренной процедуре оформляет все необходимые документы. Украинская сторона, в свою очередь, также оформляет все необходимые документы и на мальчика, и на тела погибших родственников", - добавил представитель уполномоченного.



Напомним, Корольовский райсуд Житомира избрал меру пресечения владельцу автобуса, который накануне попал в крупное ДТП.



