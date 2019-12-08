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Масштабна пожежа у Одесі: рятувальники продовжують роботи з ліквідації НС

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Рятувальники продовжують роботи з ліквідації наслідків масштабної пожежі в Одесі, яка сталася 4 грудня. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 17:00 8 грудня, продовжуються заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Всього станом на 8 грудня повідомляється, що внаслідок пожежі загинули 10 осіб.

Так, 4 грудня одна жінка померла в лікарні. 5 грудня тіло однієї людини виявлено під час проведення пошукових робіт. 6 грудня під час розбирання завалів виявлено тіла ще 2 загиблих осіб. Ще три тіла виявлено під завалами 7 грудня. Також, 7 грудня у лікарні помер рятувальник, який отримав травми під час ліквідації пожежі. Ранком 8 грудня з-під завалі витягли тіла ще двох загиблих.

Постраждало 30 осіб (в лікарнях станом на 8 грудня залишається 9 осіб).

Всього з початку розбирання завалу вивезено 1 тис. 176 м куб. будівельних конструкцій.

Всього до робіт залучено 275 осіб та 41 одиниця техніки.

У ДСНС повідомили, що на місці виникнення надзвичайної ситуації: здійснено розбір конструкції верхньої частини будівлі, експертною групою проведено заміри рівнів коливань будівлі та її стійкості, прибрано елементи конструкцій з аркового проходу та забезпечено прохід до внутрішнього двору, здійснено розчищення внутрішнього двору коледжу від припаркованого транспорту та будівельних конструкцій, встановлено автокран FAUN (з вилітом стріли 65 м), триває розбір конструкцій на цокольному поверсі.

Як повідомлялося раніше, у колежі в Одесі не було пожежної сигналізації – голова ДСНС.

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