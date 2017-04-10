Кондитерський цех горів у Миколаєві
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 10 квітня. УНН. Масштабна пожежа у кондитерському цеху сталася вночі в Миколаєві. Про це УНН повідомили у ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Сьогодні, близько 4:00 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшла інформація від очевидців про пожежу кондитерського цеху, що розташований по вул.Південній м.Миколаєва.
“На місце події було направлено черговий караул 4 Державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень. По прибуттю було встановлено, що горить дах цеху та є загроза перекидання вогню на поряд розташовані багатоповерхові житлові будинки. О 05:25 пожежа була локалізована та повністю ліквідована о 06:10 на площі 150 м кв.”, — повідомили у ДСНС.
На пожежі біло задіяно 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Наразі причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, 7 квітня інтернет-кафе горіло в Києві.