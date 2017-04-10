Кондитерский цех горел в Николаеве
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 10 апреля. УНН. Крупный пожар в кондитерском цеху произошел ночью в г.Николаев. Об этом УНН сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Сегодня, около 4:00 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской обл. поступила информация от очевидцев о пожаре в кондитерском цеху, расположенном по ул.Южная г.Николаева.
“На место происшествия был направлен дежурный караул 4 Государственной пожарно-спасательной части в составе двух отделений. По прибытию было установлено, что горит крыша цеха и есть угроза опрокидывания огня на рядом расположенные многоэтажные жилые дома. В 5:25 пожар был локализован и полностью ликвидирован в 06:10 на площади 150 м кв. ”, - сообщили в ГСЧС.
На пожаре бело задействовано 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Сейчас причина пожара устанавливается.
Напомним, 7 апреля интернет-кафе горело в Киеве .