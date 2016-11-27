Масштабна ДТП з постраждалими сталася в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Масштабна ДТП з постраждалими сталася в Києві на Шулявському мосту, де, імовірно, нетверезий водій авто Ссанг Йонг, 1997 р.н., вдарив Деу Ланос, відрикошетивши його у зустрічне таксі, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
В ДТП постраждали три людини. Зазначається, що дівчина з таксі перебуває у важкому стані. Констатують переломи ніг.
Крім того, винуватець події зник, однак невдовзі був затриманий. Ним виявився спортсмен 1997 р.н. з місцевого гуртожитку. Його “друзі” заважали роботі поліції.
Від перевірки на алкоголь хлопець відмовився і не дуже розумів що сталося.
Як повідомляв УНН, сталася смертельна ДТП в Києві.