Масштабна ДТП з постраждалими сталася в Києві

В ДТП постраждали три людини. Зазначається, що дівчина з таксі перебуває у важкому стані. Констатують переломи ніг.

Крім того, винуватець події зник, однак невдовзі був затриманий. Ним виявився спортсмен 1997 р.н. з місцевого гуртожитку. Його “друзі” заважали роботі поліції.

Від перевірки на алкоголь хлопець відмовився і не дуже розумів що сталося.

Як повідомляв УНН, сталася смертельна ДТП в Києві.