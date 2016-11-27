Масштабное ДТП с пострадавшими произошло в Киеве

В ДТП пострадали три человека. Отмечается, что девушка из такси находится в тяжелом состоянии. Констатируют переломы ног.

Кроме того, виновник происшествия скрылся, однако вскоре был задержан. Им оказался спортсмен 1997 г.р. из местного общежития. Его "друзья" мешали работе полиции.

От проверки на алкоголь парень отказался и не очень понимал что произошло.

Как сообщал УНН, произошло смертельное ДТП в Киеве.