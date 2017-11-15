Масштабна ДТП у Києві: постраждала вагітна
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Києві на Повітрофлотському проспекті сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю 5 автомобілів, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
"Масштабна ДТП з постраждалими в Києві на Повітрофлотському мосту: 5 авто, постраждала вагітна", - йдеться у повідомленні.
Поки що УНН намагається дізнатися подробиці у столичній поліції.
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Нагадаємо, за інформацією Національної поліції України, автомобіль в’їхав у групу людей, що стояли на тротуарі в очікуванні зеленого світла світлофора. 5 людей загинули на місці, 26 жовтня в Харківській міській лікарні швидкої та невідкладної допомоги, не приходячи до тями, померла ще одна постраждала.