Масштабна ДТП у Києві: постраждала вагітна

"Масштабна ДТП з постраждалими в Києві на Повітрофлотському мосту: 5 авто, постраждала вагітна", - йдеться у повідомленні.

Поки що УНН намагається дізнатися подробиці у столичній поліції.

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Нагадаємо, за інформацією Національної поліції України, автомобіль в’їхав у групу людей, що стояли на тротуарі в очікуванні зеленого світла світлофора. 5 людей загинули на місці, 26 жовтня в Харківській міській лікарні швидкої та невідкладної допомоги, не приходячи до тями, померла ще одна постраждала.