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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 15561 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 32236 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 43260 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 49198 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 44999 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91397 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99239 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 126220 просмотра

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Масштабное ДТП в Киеве: пострадала беременная

Масштабное ДТП в Киеве: пострадала беременная

Киев  •  УНН

 • 15743 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Киеве на Воздухофлотском проспекте произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием 5 автомобилей, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"Масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве на Воздухофлотском мосту: 5 авто, пострадала беременная", - говорится в сообщении.

Пока УНН пытается узнать подробности в столичной полиции.

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Напомним, по информации Национальной полиции Украины, автомобиль въехал в группу людей, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте, 26 октября в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи, не приходя в сознание, скончалась еще одна пострадавшая.

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