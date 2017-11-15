Масштабное ДТП в Киеве: пострадала беременная

"Масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве на Воздухофлотском мосту: 5 авто, пострадала беременная", - говорится в сообщении.

Пока УНН пытается узнать подробности в столичной полиции.

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Напомним, по информации Национальной полиции Украины, автомобиль въехал в группу людей, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте, 26 октября в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи, не приходя в сознание, скончалась еще одна пострадавшая.