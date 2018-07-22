Масштабна ДТП на Житомирщині: власнику автобуса повідомили про підозру

"У суботу, 21 липня 2018 року, за погодженням із прокуратурою Житомирської області, власнику автобуса, водієм якого спричинено зіткнення, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 287 КК України (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації)", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, поліція затримала власника маршрутки, яка вчора поблизу Житомира зіштовхнулась із фурою. Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ст.287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу України.



Внаслідок зіткнення маршрутки сполученням “Київ — Рівне” із фурою, яке сталось 20 липня на трасі Київ-Чоп поблизу Житомира загинуло 10 людей, ще 9 отримали травми.