Масштабное ДТП на Житомирщине: владельцу автобуса сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Владельцу автобуса, попавшего в крупное ДТП на Житомирщине сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, передает УНН.
"В субботу, 21 июля 2018, по согласованию с прокуратурой Житомирской области, владельцу автобуса, водителем которого вызвано столкновения, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 287 УК Украины (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации )", - говорится в сообщении.
Напомним, полиция задержала владельца маршрутки, которая вчера вблизи Житомира столкнулась с фурой. Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ст.287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины.
В результате столкновения маршрутки сообщением "Киев - Ровно" с фурой, которое произошло 20 июля на трассе Киев-Чоп вблизи Житомира погибли 10 человек, еще 9 получили травмы.