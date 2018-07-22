Масштабное ДТП на Житомирщине: владельцу автобуса сообщили о подозрении

"В субботу, 21 июля 2018, по согласованию с прокуратурой Житомирской области, владельцу автобуса, водителем которого вызвано столкновения, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 287 УК Украины (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации )", - говорится в сообщении.



Напомним, полиция задержала владельца маршрутки, которая вчера вблизи Житомира столкнулась с фурой. Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ст.287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины.



В результате столкновения маршрутки сообщением "Киев - Ровно" с фурой, которое произошло 20 июля на трассе Киев-Чоп вблизи Житомира погибли 10 человек, еще 9 получили травмы.