Масштабна аварія під Києвом: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У неділю, 3 грудня, в Києві на Гостомельській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. Про це повідомляє портал dtp.kiev.ua в Facebook, передає УНН.
Так, на обледенілій дорозі зіткнулися відразу декілька автомобілів.
На місці працюють кілька бригад швидкої допомоги, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій і патрульна поліція.
Очікується прибуття оперативно-слідчої групи.
Нагадаємо, в суботу, 2 грудня, близько четвертої години вечора на пішохідному переході збили сина українського силача Василя Вірастюка Адама.