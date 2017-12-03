Масштабная авария под Киевом: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В воскресение, 3 декабря, в Киеве на Гостомельской трассе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua в Facebook, передает УНН.
Так, на обледеневшей дороге столкнулись сразу несколько автомобилей.
На месте работают несколько бригад скорой помощи, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и патрульная полиция.
Ожидается прибытие оперативно-следственной группы.
Напомним, в субботу, 2 декабря, около четырех часов вечера на пешеходном переходе сбили сына украинского силача Василия Вирастюка Адама.