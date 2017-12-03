Масштабная авария под Киевом: есть пострадавшие

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 79118 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 53432 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107534 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 108964 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127314 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105752 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107592 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113113 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117376 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Масштабная авария под Киевом: есть пострадавшие

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В воскресение, 3 декабря, в Киеве на Гостомельской трассе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua в Facebook, передает УНН.

Так, на обледеневшей дороге столкнулись сразу несколько автомобилей.

На месте работают несколько бригад скорой помощи, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и патрульная полиция.

Ожидается прибытие оперативно-следственной группы.

Напомним, в субботу, 2 декабря, около четырех часов вечера на пешеходном переходе сбили сына украинского силача Василия Вирастюка Адама.

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