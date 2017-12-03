Масштабная авария под Киевом: есть пострадавшие

Так, на обледеневшей дороге столкнулись сразу несколько автомобилей.

На месте работают несколько бригад скорой помощи, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и патрульная полиция.

Ожидается прибытие оперативно-следственной группы.

Напомним, в субботу, 2 декабря, около четырех часов вечера на пешеходном переходе сбили сына украинского силача Василия Вирастюка Адама.