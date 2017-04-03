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Масштаби АЧС в Україні закономірно зростають - О.Юрченко

Масштаби АЧС в Україні закономірно зростають - О.Юрченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Масштаби африканської чуми свиней в Україні закономірно зростають. Вже з початку 2017 року в Україні зафіксовано близько 60 випадків африканської суми свиней (АЧС). Про це у коментарі УНН повідомила віце-президент Асоціації свинарів України Оксана Юрченко.

Так, за словами О.Юрченко, прогнози щодо АЧС на сьогодні є невтішними.

"Ситуація із АЧС закономірно розвивається у негативну сторону. Вже в цьому році ми маємо 60 випадків, а це - дві третини того, що ми мали попереднього року. І це лише закінчилося три місяці. Але це в принципі закономірно, тому що це - прогнозована ситуація. Прогнози на те, що воно так поки що при існуючих умовах розвиватися і буде. І, якщо я не помиляюся, якщо система не зміниться, то свого піку воно досягне десь через 4 роки", - сказала вона.

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О.Юрченко також відзначила, що відсутність контролю та неналагоджена система ідентифікації поголів'я свиней гальмує процес покращення ситуації із АЧС в Україні.

"Аби тенденція пішла у бік зменшення, не вистачає ефективного контролю, тому що треба, щоб була ідентифікація. Я, можливо, повторюся, але коли відбувається спалах і всі люди налякані, що в радіусі 3 км ліквідовуватимуть свиней, багато хто боїться, що він компенсацію не отримає, чи кошти не отримає. Тому відповідно, господарі чи то їх ріжуть в банки, чи розпродають на тачечки, які далі розвозять. Або ж взагалі колють ту тварину, яка погано себе почуває, а решту – швиденько розпродають. І вся ця історія продовжується. І поки у нас не буде ідентифікації тварин, щоб ми могли чітко відстежувати, куди ці тварини переміщуються, порядку не буде", - розповіла вона.

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Також, за словами О.Юрченко, масштаби АЧС в Україні зростають і через відсутність повноважень у поліції зупиняти авто, в якому везуть тварин, та перевіряти наявність супровідної ветеринарної документації.

"Поки у нас національна поліція не матиме права зупиняти тих самих тачечників на дорозі і перевіряти, чи вони везуть із супровідними ветеринарними документами тварину, і якщо ні, її ліквідувати. Поки люди не будуть простимульовані ідентифіковувати тварин, ситуація із АЧС в Україні не почне покращуватися. Так, ми ліквідуємо випадки тими способами, якими можемо, і тут є позитив, бо двічі в одному місці не стріляє. Це вже говорить про те, що принаймні ліквідовуються тварини так, як треба. Але щодо поширення – тут, на жаль, у нас немає основного інструменту – ми не знаємо, скільки у нас чітко тварин і куди вони їдуть. Тому поки цих вищеперерахованих факторів немає, ситуація із АЧС розвиватиметься по наростаючій", - повідомила вона.

Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, головна причина трагічних наслідків АЧС полягає у некомпетентності контролюючих органів.

Також нагадаємо, аграрний комітету ВРУ звернувся до Президента через загрозливі масштаби АЧС.

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