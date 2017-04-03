Масштабы АЧС в Украине закономерно растут - О.Юрченко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49650 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104574 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160850 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118537 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117748 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113208 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104717 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107188 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103669 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Масштабы АЧС в Украине закономерно растут - О.Юрченко

Масштабы АЧС в Украине закономерно растут - О.Юрченко

Киев  •  УНН

 • 14147 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Масштабы африканской чумы свиней в Украине закономерно растут. Уже с начала 2017 года в Украине зафиксировано около 60 случаев африканской суммы свиней (АЧС). Об этом в комментарии УНН сообщила вице-президент Ассоциации свиноводов Украины Оксана Юрченко.

Так, по словам О.Юрченко, прогнозы по АЧС на сегодня неутешительны.

"Ситуация с АЧС закономерно развивается в отрицательную сторону. Уже в этом году у нас есть 60 случаев, а это - две трети того, что у нас было в предыдущем году. И это только закончилось три месяца. Но это в принципе закономерно, потому что это - прогнозируемая ситуация. Прогнозы на то, что оно так пока при существующих условиях развиваться и будет. И, если я не ошибаюсь, если система не изменится, то своего пика оно достигнет где-то через 4 года", - сказала она.

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О.Юрченко также отметила, что отсутствие контроля и непригодная система идентификации поголовья свиней тормозит процесс улучшения ситуации с АЧС в Украине.

"Чтобы тенденция пошла в сторону уменьшения, не хватает эффективного контроля, так как надо, чтобы была идентификация. Я, возможно, повторюсь, но когда происходит вспышка и все люди напуганы, что в радиусе 3 км будут ликвидировать свиней, многие боятся, что компенсацию не получат, или средства не получат. Поэтому соответственно, хозяева или их режут в банки, или распродают на "тачечки", которые далее развозят. Или же вообще режут то животное, которое плохо себя чувствует, а остальные - быстро распродают. И вся эта история продолжается. И пока у нас не будет идентификации животных, чтобы мы могли четко отслеживать, куда эти животные перемещаются, порядка не будет", - рассказала она.

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Также, по словам О.Юрченко, масштабы АЧС в Украине растут и из-за отсутствия полномочий у полиции останавливать авто, в котором везут животных, и проверять наличие сопроводительной ветеринарной документации.

"Пока у нас у национальной полиции не будет права останавливать тех же "тачечников" на дороге и проверять, везут ли они с сопроводительными ветеринарными документами животное, и если нет, ее ликвидировать. Пока люди не будут простимулированы идентифицировать животных, ситуация с АЧС в Украине не начнет улучшаться. Так, мы ликвидируем случаи теми способами, которыми можем, и здесь есть позитив, потому что дважды в одном месте не стреляет. Это уже говорит о том, что по крайней мере ликвидируются животные так, как надо. Но по распространению - здесь, к сожалению, у нас нет основного инструмента - мы не знаем, сколько у нас четко животных и куда они едут. Поэтому пока этих вышеперечисленных факторов нет, ситуация с АЧС будет развиваться по нарастающей", - сообщила она.

Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, главная причина трагических последствий АЧС заключается в некомпетентности контролирующих органов.

Также напомним, аграрный комитет ВРУ обратился к Президенту через угрожающие масштабы АЧС.

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