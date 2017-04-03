Масштабы АЧС в Украине закономерно растут - О.Юрченко

Так, по словам О.Юрченко, прогнозы по АЧС на сегодня неутешительны.

"Ситуация с АЧС закономерно развивается в отрицательную сторону. Уже в этом году у нас есть 60 случаев, а это - две трети того, что у нас было в предыдущем году. И это только закончилось три месяца. Но это в принципе закономерно, потому что это - прогнозируемая ситуация. Прогнозы на то, что оно так пока при существующих условиях развиваться и будет. И, если я не ошибаюсь, если система не изменится, то своего пика оно достигнет где-то через 4 года", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Госпродпотребслужбы нет четкого плана действий по преодолению АЧС

О.Юрченко также отметила, что отсутствие контроля и непригодная система идентификации поголовья свиней тормозит процесс улучшения ситуации с АЧС в Украине.

"Чтобы тенденция пошла в сторону уменьшения, не хватает эффективного контроля, так как надо, чтобы была идентификация. Я, возможно, повторюсь, но когда происходит вспышка и все люди напуганы, что в радиусе 3 км будут ликвидировать свиней, многие боятся, что компенсацию не получат, или средства не получат. Поэтому соответственно, хозяева или их режут в банки, или распродают на "тачечки", которые далее развозят. Или же вообще режут то животное, которое плохо себя чувствует, а остальные - быстро распродают. И вся эта история продолжается. И пока у нас не будет идентификации животных, чтобы мы могли четко отслеживать, куда эти животные перемещаются, порядка не будет", - рассказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ущерб от АЧС в 2020 году могут вырости на 7,5 млрд грн

Также, по словам О.Юрченко, масштабы АЧС в Украине растут и из-за отсутствия полномочий у полиции останавливать авто, в котором везут животных, и проверять наличие сопроводительной ветеринарной документации.

"Пока у нас у национальной полиции не будет права останавливать тех же "тачечников" на дороге и проверять, везут ли они с сопроводительными ветеринарными документами животное, и если нет, ее ликвидировать. Пока люди не будут простимулированы идентифицировать животных, ситуация с АЧС в Украине не начнет улучшаться. Так, мы ликвидируем случаи теми способами, которыми можем, и здесь есть позитив, потому что дважды в одном месте не стреляет. Это уже говорит о том, что по крайней мере ликвидируются животные так, как надо. Но по распространению - здесь, к сожалению, у нас нет основного инструмента - мы не знаем, сколько у нас четко животных и куда они едут. Поэтому пока этих вышеперечисленных факторов нет, ситуация с АЧС будет развиваться по нарастающей", - сообщила она.

Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, главная причина трагических последствий АЧС заключается в некомпетентности контролирующих органов.

Также напомним, аграрный комитет ВРУ обратился к Президенту через угрожающие масштабы АЧС.