Масові заворушення на Уралі: натовп атакував будинок підозрюваних у вбивстві таксистки, є затримані
Київ • УНН
У російському місті Коркіно місцеві жителі штурмували будинок підозрюваних у вбивстві таксистки. Спецназ затримав щонайменше 20 осіб, двоє людей отримали вогнепальні поранення.
На Уралі жителі міста Коркіно прийшли до будинку людей, яких у соцмережах назвали вбивцями таксистки. Туди приїхав спецназ, відомо про десятки затриманих, передає УНН із посиланням на Медіазону та Astra.
Деталі
За словами місцевих жителів, із дому хтось вистрілив у натовп. Після цього жителі міста почали закидати будівлю камінням, а також перевернули машину, яка стояла біля нього.
Російські силовики оточили будинок і відтіснили натовп. На відео люди кричать силовикам: "Зарплату, суки, за що отримуєте?", "Виводьте їх сюди!", "Ми не підемо!", "Дайте нам поговорити". За даними росЗМІ, до Коркіно відправили ще "близько 20 машин" із силовиками із Челябінська.
Ural Mash стверджує, що двох людей госпіталізували з місця подій з вогнепальними пораненнями.
"Щонайменше 20 людей затримали в Коркіно за заворушення у місті. Натовп продовжує підпалювати машини", - додає Astra.
Контекст
Увечері 23 жовтня у Коркіно знайшли мертву жінку з ножовими пораненнями.
У мережі з'явилося орієнтування на двох молодих людей 16 і 19 років, які були останніми клієнтами вбитої - це Мамуїл Юрченко та Марсель Юрченко - зазначено, що вони можуть бути озброєні холодною зброєю. росЗМІ, які їх поширювали, назвали людей на знімках "циганами".