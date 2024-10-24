Массовые беспорядки на Урале: толпа атаковала дом подозреваемых в убийстве таксистки, есть задержанные
Киев • УНН
В российском городе Коркино местные жители штурмовали дом подозреваемых в убийстве таксистки. Спецназ задержал по меньшей мере 20 человек, два человека получили огнестрельные ранения.
На Урале жители города Коркино пришли к дому людей, которых в соцсетях назвали убийцами таксистки. Туда приехал спецназ, известно о десятках задержанных, передает УНН со ссылкой на Медиазону и Astra.
Детали
По словам местных жителей, из дома кто-то выстрелил в толпу. После этого жители города начали забрасывать здание камнями, а также перевернули машину, которая стояла возле него.
Российские силовики окружили дом и оттеснили толпу. На видео люди кричат силовикам: "Зарплату, суки, за что получаете?", „Выводите их сюда!", „Мы не уйдем!", „Дайте нам поговорить". По данным росСМИ, в Коркино отправили еще "около 20 машин" с силовиками из Челябинска.
Ural Mash утверждает, что двух человек госпитализировали с места событий с огнестрельными ранениями.
"По меньшей мере 20 человек задержали в Коркино за беспорядки в городе. Толпа продолжает поджигать машины", - добавляет Astra.
Контекст
Вечером 23 октября в Коркино нашли мертвую женщину с ножевыми ранениями.
В сети появилась ориентировка на двух молодых людей 16 и 19 лет, которые были последними клиентами убитой - это Мамуил Юрченко и Марсель Юрченко - указано, что они могут быть вооружены холодным оружием. росСМИ, которые их распространяли, назвали людей на снимках "цыганами".