Масові протести в Киргизстані: поліція застосувала світлошумові гранати

Біля поліцейської ділянки в Бішкеку зібралися близько 500 осіб. Потім почалися сутички з силовиками. Учасники протесту кидали в них пляшки, вимагаючи відпустити політика. За даними киргизького МВС 68 протестувальників були затримані.

У повідомленні йдеться про те, що С.Жапаров повернувся в країну, щоб взяти участь у виборах президента, які відбудуться в листопаді. Затриманий політик був радником президента Курманбека Бакієва, який обіймав пост до 2010 року. Після його відставки він став депутатом парламенту.