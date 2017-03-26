Массовые протесты в Кыргызстане: полиция применила светошумовые гранаты

У полицейского участка в Бишкеке собрались около 500 человек. Затем начались столкновения с силовиками. Протестующие бросали в них бутылки, требуя отпустить политика. По данным киргизского МВД 68 протестующих были задержаны.

В сообщении говорится, что С.Жапаров вернулся в страну, чтобы принять участие в выборах президента, которые состоятся в ноябре. Задержанный политик был советником президента Курманбека Бакиева, который занимал пост до 2010 года. После его отставки он стал депутатом парламента.