Массовые протесты в Кыргызстане: полиция применила светошумовые гранаты

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 52641 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 108055 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123444 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182645 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133104 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126575 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118646 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106611 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107632 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103944 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Массовые протесты в Кыргызстане: полиция применила светошумовые гранаты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. В Кыргызстане во время массового протеста против задержания экс-депутата парламента Садира Жапарова, который вернулся в страну после трех лет отсутствия, полиция применила светошумовые гранаты, передает УНН со ссылкой на Reuters.

У полицейского участка в Бишкеке собрались около 500 человек. Затем начались столкновения с силовиками. Протестующие бросали в них бутылки, требуя отпустить политика. По данным киргизского МВД 68 протестующих были задержаны.

В сообщении говорится, что С.Жапаров вернулся в страну, чтобы принять участие в выборах президента, которые состоятся в ноябре. Задержанный политик был советником президента Курманбека Бакиева, который занимал пост до 2010 года. После его отставки он стал депутатом парламента.

 

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