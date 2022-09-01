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Харківщина: під масований ворожий обстріл потрапили Печеніги, є постраждалий

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. У результаті масованого нічного ворожого обстрілу смт Печеніги на Харківщині почалися пожежі в амбулаторії та житловому будинку, одна людина госпіталізована із пораненнями. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області у Facebook, інформує УНН.

Харківщина: під масований ворожий обстріл потрапили Печеніги, є постраждалий

Цитата

«Вночі о 01:30 ворог здійснив масованого обстрілу по смт Печеніги Чугуївського району. В результаті обстрілу сталося 3 пожежі. У п’ятиповерховому житловому будинку на 5-му поверсі горіло три квартири. Площа пожежі становила близько 150 кв. м. З будинку вогнеборцями було врятовано жінку 1937 року народження, а також евакуйовано 10 осіб. Окрім того, у результаті обстрілу зазнав осколкових поранень чоловік 1992 року народження. Бригадою медиків його було госпіталізовано до лікарні міста Харкова», - ідеться у повідомленні.

Деталі 

Також у результаті обстрілів сталося загоряння у будівлі амбулаторії на площі 30 кв. м та у гаражі на площі 5 кв. м. Останній осередок займання було ліквідовано о 03:25.

У ДСНС зазначають, що пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, сталися у Київському (1) районі Харкова, а також у Чугуївському (4), Богодухівському (1), Ізюмському (2) районах області. Горіли житлові багатоповерхівки, приватні маєтки, господарчі споруди та виробничі приміщення.

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