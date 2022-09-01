Харьковская область: под массированный вражеский обстрел попали Печенеги, есть пострадавший

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«Ночью в 01:30 враг совершил массированный обстрел по пгт Печенеги Чугуевского района. В результате обстрела произошло 3 пожара. В пятиэтажном жилом доме на 5-м этаже горело три квартиры. Площадь пожара составила около 150 кв. м. Из дома пожарными были спасены женщина 1937 года рождения, а также эвакуированы 10 человек. Кроме того, в результате обстрела получил осколочные ранения мужчина 1992 года рождения. Бригадой медиков он был госпитализирован в больницу города Харькова», - говорится в сообщении.



Детали

Также в результате обстрелов произошло возгорание в здании амбулатории на площади 30 кв. м и в гараже на площади 5 кв. м. Последний очаг возгорания был ликвидирован в 03:25.

В ГСЧС отмечают, что пожары, вызванные попаданием вражеских боеприпасов, произошли в Киевском (1) районе Харькова, а также в Чугуевском (4), Богодуховском (1), Изюмском (2) районах области. Горели жилые многоэтажки, частные поместья, хозяйственные постройки и производственные помещения.