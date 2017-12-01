Масляков звільнився з КВН
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент Міжнародного союзу КВН Олександр Масляков залишив посаду директора ГУП "ММЦ Планета КВН" за власним бажанням. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Процедура звільнення з посади директора ГУП "ММЦ Планета КВН" ініційована Масляковим на початку 2017 року зв'язку з необхідністю приведення його трудової діяльності у відповідність до вимог федерального законодавства", - відзначили в прес-службі центру.
Процес, за словами представників союзу, "дещо затягнувся" через низку обставин, "зокрема деяких бюрократичних моментів". У той же час в прес-службі підкреслили, що саме звільнення було виконане "в повній відповідності з вимогами закону".
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Раніше організація Transparency International опублікувала дані, згідно з якими Масляков, будучи директором ГУП "Московський молодіжний центр "Планета КВН", передав у власність телевізійному творчому об'єднанню "Олександр Масляков і компанія" ("АМіК"), засновником якого він є, кінотеатр "Гавана". З ініціативи Transparency International травнем 2017 року прокуратура провела перевірку, по завершенню якої повідомила, що угода була погоджена з департаментом майна Москви. Далі Transparency оскаржила відповідь столичної прокуратури в Генпрокуратурі РФ, після чого уряд Москви нібито звільнив Маслякова з посади директора ГУП.
Однак представники президента Міжнародного союзу КВН повідомили, що на момент надходження запиту з прокуратури Масляков вже не перебував на посаді директора ГУП, а за результатами перевірки "ніякі заходи реагування не вживалися".
"Таким чином, доводи організації Transparency International не підтвердилися", - уточнили в прес-службі.