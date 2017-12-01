Масляков уволился из КВН

"Процедура увольнения с должности директора ГУП "ММЦ Планета КВН" инициирована Масляковым в начале 2017 года в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства", - отметили в пресс-службе центра.

Процесс, по словам представителей союза, несколько затянулся" в связи с рядом обстоятельств, "в том числе некоторых бюрократических моментов". В то же время в пресс-службе подчеркнули, что само увольнение было произведено "в полном соответствии с требованиями закона".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер один из основателей КВН Сергей Муратов

Ранее организация Transparency International опубликовала данные, согласно которым Масляков, будучи директором ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН", передал в собственность Телевизионному творческому объединению "Александр Масляков и компания" ("АМиК"), учредителем которого он является, кинотеатр "Гавана". По инициативе Transparency International в мае 2017 года прокуратура провела проверку, по завершению которой сообщила, что сделка была согласована с департаментом имущества Москвы. Далее Transparency оспорила ответ столичной прокуратуры в Генпрокуратуре РФ, после чего правительство Москвы якобы уволило Маслякова с должности директора ГУП.

Однако представители президента Международного союза КВН сообщили, что на момент поступления запроса из прокуратуры Масляков уже не состоял в должности директора ГУП, а по результатам проверки "никакие меры реагирования не принимались".

"Таким образом, доводы организации Transparency International не подтвердились", - уточнили в пресс-службе.