Маска на 100% не захищає від COVID-19 - Голубовська

"Природно, немає нічого такого, що повністю запобігає, є поняття зниження ризиків. От і все. Якби була така рекомендація, яку можна зробити і все, в такому захворюванні... Але нічого ми іншого (не можемо зробити, - ред.). Ми мінімізуємо ризики, але це зовсім не означає, що це людину якось на 100% захистить. Це практично неможливо", - сказала Ольга Голубовська, коментуючи питання, що маски не допомагають та не потрібні.

Вона додала, що маску треба носити правильно, або зовсім не носити, якщо вона збоку або ззаду.

Нагадаємо, на пляжах і клубах Одеси відпочивальники не носять медичні маски і не дотримуються соціальної дистанції, що може привести до підвищення рівня захворюваності COVID-19.