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Маска на 100% не захищає від COVID-19 - Голубовська

Маска на 100% не захищає від COVID-19 - Голубовська

Київ • УНН

 • 18946 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська сказала, що маска на 100% не захищає від COVID-19, але мінімізує ризики. Про це вона сказала в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

"Природно, немає нічого такого, що повністю запобігає, є поняття зниження ризиків. От і все. Якби була така рекомендація, яку можна зробити і все, в такому захворюванні... Але нічого ми іншого (не можемо зробити, - ред.). Ми мінімізуємо ризики, але це зовсім не означає, що це людину якось на 100% захистить. Це практично неможливо", - сказала Ольга Голубовська, коментуючи питання, що маски не допомагають та не потрібні.

Вона додала, що маску треба носити правильно, або зовсім не носити, якщо вона збоку або ззаду.

Нагадаємо, на пляжах і клубах Одеси відпочивальники не носять медичні маски і не дотримуються соціальної дистанції, що може привести до підвищення рівня захворюваності COVID-19.

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