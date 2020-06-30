Маска на 100% не защищает от COVID-19 - Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Врач-инфекционист Ольга Голубовская сказала, что маска на 100% не защищает от COVID-19, но минимизирует риски. Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK, передает УНН.
"Естественно, нет ничего такого, что полностью предотвращает, есть понятие снижения рисков. Вот и все. Если бы была такая рекомендация, которую можно сделать и все при таком заболевании... Но ничего мы другого (не можем сделать, - ред.). Мы минимизируем риски, но это вовсе не означает, что это человека как-то на 100% защитит. Это практически невозможно", - сказала Ольга Голубовская, комментируя вопрос, что маски не помогают и не нужны.
Она добавила, что маску надо носить правильно, или совсем не носить, если она сбоку или сзади.
Напомним, на пляжах и клубах Одессы отдыхающие не носят медицинские маски и не соблюдают социальную дистанцию, что может привести к повышению уровня заболеваемости COVID-19.