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Маск відповів Кінгу, що пожертвував Україні 100 мільйонів доларів

Маск відповів Кінгу, що пожертвував Україні 100 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 487165 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Власник соцмережі Twitter, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що пожертвував Україні 100 мільйонів доларів. Так він відповів американському письменнику Стівену Кінгу, який запропонував Маску віддати гроші за свою синю "галочку" на сторінці у Twitter на благодійність, а саме у благодійний фонд Сергія Притули, передає УНН.

Цитата

"Я пожертвував Україні 100 мільйонів доларів, скільки ви пожертвували? (Ми відмовилися від грошей Міністерства оборони, до речі)", - написав Маск.

Також відповідаючи Кінгу, Маск зробив репост твіту віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова від 24 жовтня 2022 року, в якому той дякує за роботу Старлінків в Україні.

Доповнення

Цей допис був реакцією письменника на оновлені правила у Twitter. Адже тепер володарі синьої позначки повинні кожен місяць сплачувати внесок розміром у вісім доларів.

Проте Ілон Маск зробив виняток для всесвітньовідомого письменника і позбавив його необхідності сплачувати внесок. На що Кінг запропонував свою альтернативу, як можна витратити ці кошти.

Також Сергій Притула відреагував на пропозицію Кінга, написавши на своїй сторінці уTwitter: "Привіт, Стівене, це чудова ідея! Велике дякую! Допоможемо Україні боротися за свободу разом!".

На заклик письменника відреагував і сам Маск, написавши: "Прошу, намасте".

Пізніше Ілон Маск додав, що за власний кошт оплачує підписки у Twitter Blue деяким знаменитостям, аби зберегти їхні галочки.

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