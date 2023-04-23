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Маск ответил Кингу, что пожертвовал Украине 100 миллионов долларов

Маск ответил Кингу, что пожертвовал Украине 100 миллионов долларов

Киев • УНН

 • 487164 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Владелец соцсети Twitter, американский миллиардер Илон Маск заявил, что пожертвовал Украине 100 миллионов долларов. Так он ответил американскому писателю Стивену Кингу, который предложил Маску отдать деньги за свою синюю "галочку" на странице в Twitter на благотворительность, а именно в благотворительный фонд Сергея Притулы, передает УНН.

Цитата

"Я пожертвовал Украине 100 миллионов долларов, сколько вы пожертвовали? (Мы отказались от денег Министерства обороны, кстати)", - написал Маск.

Также отвечая Кингу, Маск сделал репост твита вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова от 24 октября 2022 года, в котором тот благодарит за работу Старлинков в Украине.

Дополнение

Это сообщение было реакцией писателя на обновленные правила в Twitter. Ведь теперь обладатели синей отметки должны каждый месяц платить взнос в размере восьми долларов.

Однако Илон Маск сделал исключение для всемирно известного писателя и избавил его от необходимости платить взнос. На что Кинг предложил свою альтернативу, как можно потратить эти средства.

Также Сергей Притула отреагировал на предложение Кинга, написав на своей странице в Twitter: "Привет, Стивен, это отличная идея! Большое спасибо! Поможем Украине бороться за свободу вместе!"

На призыв писателя отреагировал и сам Маск, написав: "Прошу, намасте".

Позже Илон Маск добавил, что за свой счет оплачивает подписки в Twitter Blue некоторым знаменитостям, чтобы сохранить их галочки.

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