Маск показав тунель для швидкісної траси під Лос-Анджелесом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Бізнесмен і винахідник Ілон Маск оглянув тунель Boring Co під Лос-Анджелесом, де невдовзі мають запустити високошвидкісну автомобільну трасу. Про це винахідник повідомив у себе в Twitter, передає УНН.
"Пройшов повну довжину тунелю Boring Co під Лос-Анджелесом сьогодні ввечері. Тривожно довго", - зазначив винахідник.
При цьому він нагадав, що відкриття тунелю заплановане на 10 грудня.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, підземний тунель під Лос-Анджелесом (штат Каліфорнія), задуманий бізнесменом Ілоном Маском як альтернатива наземному транспорту і метро, майже готовий до експлуатації і почне працювати 10 грудня.
Раніше засновник SpaceX і Tesla Ілон Маска поширив у Twitter відео, на якому зображений електробус для тунелів, які будуть прокладені під містами.
Наприкінці вересня стало відомо, що підприємець Ілон Маск досяг домовленості з федеральної Комісією з цінних паперів та бірж США про врегулювання її претензій, бізнесмен виплатить 20 млн доларів, а також піде з поста голови ради директорів американського автовиробника Tesla.
3 ноября 2018 г.