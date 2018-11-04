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Маск показав тунель для швидкісної траси під Лос-Анджелесом

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Бізнесмен і винахідник Ілон Маск оглянув тунель Boring Co під Лос-Анджелесом, де невдовзі мають запустити високошвидкісну автомобільну трасу. Про це винахідник повідомив у себе в Twitter, передає УНН.

"Пройшов повну довжину тунелю Boring Co під Лос-Анджелесом сьогодні ввечері. Тривожно довго", - зазначив винахідник.

При цьому він нагадав, що відкриття тунелю заплановане на 10 грудня.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, підземний тунель під Лос-Анджелесом (штат Каліфорнія), задуманий бізнесменом Ілоном Маском як альтернатива наземному транспорту і метро, майже готовий до експлуатації і почне працювати 10 грудня.

Раніше засновник SpaceX і Tesla Ілон Маска поширив у Twitter відео, на якому зображений електробус для тунелів, які будуть прокладені під містами.

Наприкінці вересня стало відомо, що підприємець Ілон Маск досяг домовленості з федеральної Комісією з цінних паперів та бірж США про врегулювання її претензій, бізнесмен виплатить 20 млн доларів, а також піде з поста голови ради директорів американського автовиробника Tesla.

pic.twitter.com/xGJ4Bc6HpL

— Elon Musk (@elonmusk) 3 ноября 2018 г.

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