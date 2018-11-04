Маск показал тоннель для скоростной трассы под Лос-Анджелесом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Бизнесмен и изобретатель Илон Маск осмотрел тоннель Boring Co под Лос-Анджелесом, где вскоре должны запустить высокоскоростную автомобильную трассу. Об этом изобретатель сообщил у себя в Twitter, передает УНН.
"Прошел полную длину туннеля Boring Co под Лос-Анджелесом сегодня вечером. Тревожно долго", - отметил изобретатель.
При этом он напомнил, что открытие туннеля запланировано на 10 декабря.
Напомним, как сообщал УНН, подземный тоннель под Лос-Анджелесом (штат Калифорния), задуманный бизнесменом Маском как альтернатива наземному транспорту и метро, почти готов к эксплуатации и начнет работать 10 декабря.
Ранее основатель SpaceX и Tesla Маск распространил в Twitter видео, на котором изображен электробус для тоннелей, которые будут проложены под городами.
В конце сентября стало известно, что предприниматель Маск достиг договоренности с федеральной Комиссией по ценным бумагам и биржам США об урегулировании ее претензий, бизнесмен выплатит 20 млн долларов, а также уйдет с поста председателя совета директоров американского автопроизводителя Tesla.
3 ноября 2018 г.