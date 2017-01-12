Машиніст у Німеччині екстрено зупинив поїзд через сніговика
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Зліплений невідомими прямо на залізничних коліях на півночі Німеччини півтораметровий сніговик змусив машиніста вантажного поїзда вдатися до аварійного гальмування. Про це у четвер повідомили в поліції федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія, передає УНН з посиланням на ТАСС.
За даними поліції, через інцидент гальмівна система поїзда була пошкоджена. Її ремонт оцінюється у 5 тис. євро.
Інцидент стався в середу в околицях містечка Везенберг.
За даними правоохоронців, троє зловмисників зліпили снігову фігуру приблизно о 17:45 за місцевим часом. Машиніст вантажного поїзда, який проїжджав в цьому районі через кілька хвилин, не зміг вчасно визначити, що на шляхах - не людина, а сніговик, і екстрено зупинив поїзд.
Правоохоронці почали пошуки зловмисників. У поліції не повідомили, чи встиг машиніст зупинити поїзд перед сніговиком.