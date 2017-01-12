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Машиніст у Німеччині екстрено зупинив поїзд через сніговика

Машиніст у Німеччині екстрено зупинив поїзд через сніговика

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Зліплений невідомими прямо на залізничних коліях на півночі Німеччини півтораметровий сніговик змусив машиніста вантажного поїзда вдатися до аварійного гальмування. Про це у четвер повідомили в поліції федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія, передає УНН з посиланням на ТАСС.

За даними поліції, через інцидент гальмівна система поїзда була пошкоджена. Її ремонт оцінюється у 5 тис. євро.

Інцидент стався в середу в околицях містечка Везенберг.

За даними правоохоронців, троє зловмисників зліпили снігову фігуру приблизно о 17:45 за місцевим часом. Машиніст вантажного поїзда, який проїжджав в цьому районі через кілька хвилин, не зміг вчасно визначити, що на шляхах - не людина, а сніговик, і екстрено зупинив поїзд.

Правоохоронці почали пошуки зловмисників. У поліції не повідомили, чи встиг машиніст зупинити поїзд перед сніговиком.

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