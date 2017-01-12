Машинист в Германии экстренно остановил поезд из-за снеговика
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Слепленный неизвестными прямо на железнодорожных путях на севере Германии полутораметровый снеговик заставил машиниста грузового поезда прибегнуть к аварийному торможению. Об этом в четверг сообщили в полиции федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
По данным полиции, в результате инцидента тормозная система поезда была повреждена. Ее ремонт оценивается в 5 тыс. евро.
Инцидент произошел в среду в окрестностях городка Везенберг.
По данным правоохранителей, трое злоумышленников слепили снежную фигуру примерно в 17:45 по местному времени. Машинист грузового поезда, который проезжал в этом районе через несколько минут, не смог вовремя определить, что на путях - не человек, а снеговик, и экстренно остановил поезд.
Правоохранители начали поиски злоумышленников. В полиции не сообщили, успел ли машинист остановить поезд перед снеговиком.