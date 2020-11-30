Масельський: вітаю рішення про проведення першого засідання Харківської облради 11 грудня

Масельський так прокоментував цей факт: "Можна тільки вітати прийняте рішення. Дата вибрана таким чином, що, з одного боку, ми почнемо роботу без зволікань, а, з іншого, є час для підготовки в нормальному режимі. У тому числі і в плані організації міжпартійного співробітництва".

Раніше політик уже виступав за те, щоб почати роботу оновленої Харківської облради в стислі терміни. "Чим швидше почнеться перша сесія Харківської обласної ради, тим якіснішим буде бюджет регіону на 2021 рік, і тим краще буде працювати соціальна інфраструктура. В обласних депутатів серйозний набір завдань, які треба оперативно вирішувати. Потрібно приймати бюджет, заверджувати цільові програми, від яких залежить стабільна робота соціальної сфери - в тому числі зарплати вчителів, лікарів, які перебувають на передовій боротьби з пандемією", - заявив вчора Масельський.

За інформацією ЗМІ, саме Степан Масельський уповноважений Блоком Кернеса "Успішний Харків" вести переговори про співпрацю з усіма політсилами, представленими в Харківській облраді. "Мені довірили вести переговори від імені нашої фракції з нашими колегами. І я докладаю всіх зусиль, щоб забезпечити стабільну і конструктивну роботу облради з першого ж дня".

Відповідно до рішення тервиборчкому перша сесія Харківської обласної ради VIII скликання розпочнеться о 10.00 11 грудня. На ній будуть розглядатися організаційні питання, включаючи обрання керівництва облради.

Степан Масельський раніше вже працював у складі керівництва Харківщини. Обіймав посаду віце-губернатора за Євгена Кушнарьова, а після переходу Кушнарьова на роботу в облраду протягом декількох місяців керував регіоном як наймолодший на той час в Україні губернатор. Харків'янам відомий так само як племінник одного з 100 знаменитих харків'ян - Олександра Масельського, який став першим главою Харківської ОДА після здобуття Україною незалежності.