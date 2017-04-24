Маршрути руху тролейбусів № 26 і № 39 у столиці тимчасово зміняться

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Через реконструкцію транспортного вузла на перетині просп. Перемоги та вул. Данила Щербаківського, з початку руху 25 квітня до закінчення ремонтних робіт (орієнтовно до 8 год. 4 травня) вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів № 26 і № 39. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

“У зв’язку з реконструкцією транспортного вузла на перетині просп. Перемоги та вул. Данила Щербаківського, з початку руху 25 квітня до закінчення ремонтних робіт (орієнтовно до 8 год. 4 травня) вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів № 26 і № 39, а саме: тролейбуси маршруту № 26 організовано за трасою: просп. Свободи — просп. Василя Порика — просп. Правди — вул. Маршала Гречка — вул. Данила Щербаківського — просп. Перемоги — ст. м. “Шулявська”; тролейбуси маршруту № 39 організовано за трасою: вул. Чорнобильська — вул. Академіка Єфремова — просп. Академіка Палладіна — просп. Перемоги — ст. м. “Шулявська”, - йдеться у повідомлені.

Як повідомляв УНН 24 квітня, на Русанівській набережній та вул. А. Шептицького у Києві обмежать рух транспорту.

Також на Каховському шляхопроводі у Києві 25 квітня обмежать рух транспорту.

На мосту Метро у Києві 26-28 квітня обмежать рух транспорту. 

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