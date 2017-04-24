Маршруты движения троллейбусов № 26 и № 39 в столице временно изменятся

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24499 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 87838 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144755 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112376 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113835 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110833 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103022 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106618 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103234 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150835 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Маршруты движения троллейбусов № 26 и № 39 в столице временно изменятся

Маршруты движения троллейбусов № 26 и № 39 в столице временно изменятся

Киев  •  УНН

 • 12932 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Из-за реконструкции транспортного узла на пересечении просп. Победы и ул. Данила Щербаковского, с начала движения 25 апреля по окончании ремонтных работ (ориентировочно до 8 ч. 4 мая) вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов № 26 и № 39. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"В связи с реконструкцией транспортного узла на пересечении просп. Победы и ул. Данила Щербаковского, с начала движения 25 апреля до окончания ремонтных работ (ориентировочно до 8 ч. 4 мая) вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов № 26 и № 39, а именно: троллейбусы маршрута № 26 организовано по трассе: ул. Свободы - ул. Василия Порика - ул. Правды - ул. Маршала Гречко - ул. Данила Щербаковского - ул. Победы - ст. м. "Шулявская"; троллейбусы маршрута № 39 организовано по трассе: ул. Чернобыльская - ул. Академика Ефремова - ул. Академика Палладина - ул. Победы - ст. м. "Шулявская", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН 24 апреля, на Русановской набережной и ул. А. Шептицкого в Киеве ограничат движение транспорта.

Также на Каховском путепроводе в Киеве 25 апреля ограничат движение транспорта.

На мосту Метро в Киеве 26-28 апреля ограничат движение транспорта.

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