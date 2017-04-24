Маршруты движения троллейбусов № 26 и № 39 в столице временно изменятся

"В связи с реконструкцией транспортного узла на пересечении просп. Победы и ул. Данила Щербаковского, с начала движения 25 апреля до окончания ремонтных работ (ориентировочно до 8 ч. 4 мая) вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов № 26 и № 39, а именно: троллейбусы маршрута № 26 организовано по трассе: ул. Свободы - ул. Василия Порика - ул. Правды - ул. Маршала Гречко - ул. Данила Щербаковского - ул. Победы - ст. м. "Шулявская"; троллейбусы маршрута № 39 организовано по трассе: ул. Чернобыльская - ул. Академика Ефремова - ул. Академика Палладина - ул. Победы - ст. м. "Шулявская", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН 24 апреля, на Русановской набережной и ул. А. Шептицкого в Киеве ограничат движение транспорта.

Также на Каховском путепроводе в Киеве 25 апреля ограничат движение транспорта.

На мосту Метро в Киеве 26-28 апреля ограничат движение транспорта.