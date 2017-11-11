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Марш незалежності розпочався у Варшаві

Марш незалежності розпочався у Варшаві

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Варшаві розпочався масшабний Марш незалежності під гаслом "Ми хочемо Бога", передає УНН з посиланням на Польське радіо.

Як зазначається, це найбільше громадське зібрання, зареєстроване в столичній адміністрації Варшави у зв’язку з відзначенням 11 листопада Національного свята незалежності. Організатори сподіваються, що в марші візьмуть участь 100 тисяч осіб.

У заході беруть участь національні і патріотичні середовища. За словами учасників, присутністю тут вони хочуть підкреслити свою польськість і прив’язаність до традиційних цінностей. Учасники Маршу незалежності кажуть, що вони почуваються поляками, пишаються цим і хочуть відзначати національні свята, найважливішим з яких є Свято незалежності.

Зазначимо, 11 листопада у Польщі відзначають День незалежності. Керівництво України привітало Польщу зі святом.

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