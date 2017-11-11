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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 15525 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 32210 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 43249 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 49185 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 44993 просмотра

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Марш независимости начался в Варшаве

Марш независимости начался в Варшаве

Киев  •  УНН

 • 10275 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Варшаве начался масшабний Марш независимости под лозунгом "Мы хотим Бога", передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Как отмечается, это самое большое общественное собрание, зарегистрированное в столичной администрации Варшавы в связи с празднованием 11 ноября Дня независимости. Организаторы надеются, что в марше примут участие 100 тысяч человек.

В мероприятии принимают участие национальные и патриотические организации. По словам участников, присутствием здесь они хотят подчеркнуть свою польскость и привязанность к традиционным ценностям. Участники Марша независимости говорят, что они чувствуют себя поляками, гордятся этим и хотят отмечать национальные праздники, важнейшим из которых является День независимости.

Отметим, 11 ноября в Польше отмечают День независимости. Руководство Украины поздравило Польшу с праздником.

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