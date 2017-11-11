Марш независимости начался в Варшаве

Как отмечается, это самое большое общественное собрание, зарегистрированное в столичной администрации Варшавы в связи с празднованием 11 ноября Дня независимости. Организаторы надеются, что в марше примут участие 100 тысяч человек.

В мероприятии принимают участие национальные и патриотические организации. По словам участников, присутствием здесь они хотят подчеркнуть свою польскость и привязанность к традиционным ценностям. Участники Марша независимости говорят, что они чувствуют себя поляками, гордятся этим и хотят отмечать национальные праздники, важнейшим из которых является День независимости.

Отметим, 11 ноября в Польше отмечают День независимости. Руководство Украины поздравило Польшу с праздником.