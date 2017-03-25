Мародера затримали у Балаклії

“Під час перевірки, при огляді споруди та помешкання чоловіка, було виявлено та вилучено 4 комп’ютери та системні блоки, коробка ледламп. Наразі встановлено, що частину майна зловмисник виніс з сусідської квартири, решту — з Балаклійської загальноосвітньої школи № 6”, — йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримано у порядку ст.208 КПК.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії щодо встановлення потерпілих. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, станом на 7:00 25 березня на технічній території арсеналу у м.Балаклія Харківської області спостерігалися одиночні вибухи боєприпасів різної інтенсивності. Для локалізації та ліквідації осередків загоряння залучено 2 пожежних танки Міноборони, для підвозу води та заправки яких залучено 3 пожежних автомобілі ДСНС.