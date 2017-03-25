Мародера задержали в Балаклее

“Во время проверки, при осмотре сооружения и помещения, были обнаружены и изъяты 4 компьютера и системные блоки, коробка ледламп. Было установлено, что часть имущества злоумышленник вынес из соседской квартиры, остальные — из Балаклейской общеобразовательной школы № 6”, — говорится в сообщении.

Мужчина задержан в порядке ст.208 УПК.

Проводятся первоочередные следственные действия по установлению потерпевших. Решается вопрос о уведомление о подозрении задержанному в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, по состоянию на 7:00 25 марта на технической территории арсенала в г.Балаклея Харьковской области наблюдались одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности. Для локализации и ликвидации очагов возгорания были привлечены 2 пожарных танка Минобороны, для подвоза воды и заправки которых привлечены 3 пожарных автомобиля ГСЧС.