Мародера задержали в Балаклее

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 52582 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 108026 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123415 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182612 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133087 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126565 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118638 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106610 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107631 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103944 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Мародера задержали в Балаклее

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Около 23:00 во время патрулирования города правоохранители обнаружили у одного из хозяйственных построек мелкую технику. Собственником помещения оказался 52-летний местный житель. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

“Во время проверки, при осмотре сооружения и помещения, были обнаружены и изъяты 4 компьютера и системные блоки, коробка ледламп. Было установлено, что часть имущества злоумышленник вынес из соседской квартиры, остальные — из Балаклейской общеобразовательной школы № 6”, — говорится в сообщении.

Мужчина задержан в порядке ст.208 УПК.

Проводятся первоочередные следственные действия по установлению потерпевших. Решается вопрос о уведомление о подозрении задержанному в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, по состоянию на 7:00 25 марта на технической территории арсенала в г.Балаклея Харьковской области наблюдались одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности. Для локализации и ликвидации очагов возгорания были привлечены 2 пожарных танка Минобороны, для подвоза воды и заправки которых привлечены 3 пожарных автомобиля ГСЧС.

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