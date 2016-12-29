Марлоса визнано найкращим гравцем УПЛ за версією газети “Команда”

У всеукраїнському референдумі на звання найкращого гравця року що минає, яке популярне видання “Команда” проводить починаючи з 1995 року, взяли участь по 15 футболістів, за результатами якого, Марлос набрав 248 балів, випередивши лідера “Динамо” Андрія Ярмоленка на 41 бал.

До складу символічної збірної увійшли:

Воротар: Андрій Пятов (“Шахтар”);

Захисники: Даріо Срна (“Шахтар”), Ярослав Ракицький (“Шахтар”), Євген Хачеріді (“Динамо”), Домагой Віда (“Динамо”);

Півзахисники: Руслан Ротань (“Дніпро”), Фред ( “Шахтар”), Віктор Коваленко (“Шахтар”);

Нападники: Марлос (“Шахтар”), Жуніор Мораес (“Динамо”), Андрій Ярмоленко (“Динамо”).

Як повідомляв УНН, С.Реброва визнано найкращим тренером 2016 року за версією газети “Команда”.