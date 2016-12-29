Марлос признан лучшим игроком УПЛ по версии газеты "Команда"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Игрок донецкого "Шахтера" Марлос, признан лучшим игроком УПЛ по версии газеты "Команда", передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Динамо" Киев.
Во всеукраинском референдуме на звание лучшего игрока уходящего года, который популярное издание “Команда” проводит начиная с 1995 года, приняли участие 15 футболистов, по результатам которого, Марлос набрал 248 баллов, опередив лидера “Динамо” Андрея Ярмоленко на 41 балл.
В состав символической сборной вошли:
Вратарь Андрей Пятов ("Шахтер")
Защитники: Дарио Срна ("Шахтер"), Ярослав Ракицкий ("Шахтер"), Евгений Хачериди ("Динамо"), Домагой Вида ("Динамо");
Полузащитники: Руслан Ротань ("Днепр"), Фред ("Шахтер"), Виктор Коваленко ("Шахтер")
Нападающие: Марлос ("Шахтер"), Жуниор Мораес ("Динамо"), Андрей Ярмоленко ("Динамо").
Как сообщал УНН, С.Ребров признан лучшим тренером 2016 года по версии газеты "Команда".