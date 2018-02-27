Марлоса визнано кращим футболістом крайнього туру УПЛ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Українська Прем’єр-Ліга за підсумками опитування фахівців експертної ради визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 21 туру чемпіонату України, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу змагань.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Шахтаря” Марлос, який у матчі із “Зіркою” зробив дубль. Він значно випередив нападника “Зорі” Іурі.

Відзначимо, що до експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Олександр Сопко, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Віктор Грачов.

Нагадаємо, що у минулому турі автор хет-трику у грі “Маріуполь” — “Чорноморець” виграв дану номінацію.

Українські Національні Новини

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