Марлоса визнано кращим футболістом крайнього туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Українська Прем’єр-Ліга за підсумками опитування фахівців експертної ради визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 21 туру чемпіонату України, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу змагань.
За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Шахтаря” Марлос, який у матчі із “Зіркою” зробив дубль. Він значно випередив нападника “Зорі” Іурі.
Відзначимо, що до експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Олександр Сопко, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Віктор Грачов.
Нагадаємо, що у минулому турі автор хет-трику у грі “Маріуполь” — “Чорноморець” виграв дану номінацію.